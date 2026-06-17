1,2,3 ciné en vacances ! Projection jeunesse Edmond et Lucy, la Forêt c’est l’aventure La Châtre mercredi 22 juillet 2026.

La Châtre

1,2,3 ciné en vacances ! Projection jeunesse Edmond et Lucy, la Forêt c’est l’aventure

Place de l’Hôtel de Ville La Châtre Indre

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Séance pour le jeune public au cinéma Lux de La Châtre.

Projection du film Edmond et Lucy, la Forêt c’est l’aventure dès 3 ans dans le cadre de 1,2,3 ciné ! Suivi d’un goûter 4 .

Place de l’Hôtel de Ville La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 02 76

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English :

Screening for young audiences at the Lux cinema in La Châtre.

L’événement 1,2,3 ciné en vacances ! Projection jeunesse Edmond et Lucy, la Forêt c’est l’aventure La Châtre a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Pays de George Sand