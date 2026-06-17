1,2,3 ciné en vacances ! Projection jeunesse Edmond et Lucy, la Forêt c’est l’aventure La Châtre
1,2,3 ciné en vacances ! Projection jeunesse Edmond et Lucy, la Forêt c’est l’aventure La Châtre mercredi 22 juillet 2026.
La Châtre
1,2,3 ciné en vacances ! Projection jeunesse Edmond et Lucy, la Forêt c’est l’aventure
Place de l’Hôtel de Ville La Châtre Indre
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Séance pour le jeune public au cinéma Lux de La Châtre.
Projection du film Edmond et Lucy, la Forêt c’est l’aventure dès 3 ans dans le cadre de 1,2,3 ciné ! Suivi d’un goûter 4 .
Place de l’Hôtel de Ville La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 02 76
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English :
Screening for young audiences at the Lux cinema in La Châtre.
L’événement 1,2,3 ciné en vacances ! Projection jeunesse Edmond et Lucy, la Forêt c’est l’aventure La Châtre a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Pays de George Sand
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