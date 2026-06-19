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1,2,3 ciné en vacances ! Projection jeunesse Lafontaine fait son cinéma La Châtre

1,2,3 ciné en vacances ! Projection jeunesse Lafontaine fait son cinéma La Châtre

1,2,3 ciné en vacances ! Projection jeunesse Lafontaine fait son cinéma La Châtre mercredi 19 août 2026.

Adresse
Place de l'Hôtel de Ville
Ville
36400 La Châtre
Département
Indre
Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
15:30:00
Tarif
4 4 4 Tarif enfant

La Châtre

1,2,3 ciné en vacances ! Projection jeunesse Lafontaine fait son cinéma

Place de l’Hôtel de Ville La Châtre Indre

Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:30:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Séance pour le jeune public dès 4 ans.Familles
Projection du film Lafontaine fait son cinéma dès 4 ans dans le cadre de 1,2,3 ciné en vacances ! un goûter est offert après la séance. 4  .

Place de l’Hôtel de Ville La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 02 76 

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English :

For young audiences aged 4 and up.

L’événement 1,2,3 ciné en vacances ! Projection jeunesse Lafontaine fait son cinéma La Châtre a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Pays de George Sand

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