1,2,3 ciné en vacances ! Projection jeunesse Lafontaine fait son cinéma La Châtre mercredi 19 août 2026.

La Châtre

1,2,3 ciné en vacances ! Projection jeunesse Lafontaine fait son cinéma

Place de l’Hôtel de Ville La Châtre Indre

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 15:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Séance pour le jeune public dès 4 ans.Familles

Projection du film Lafontaine fait son cinéma dès 4 ans dans le cadre de 1,2,3 ciné en vacances ! un goûter est offert après la séance. 4 .

Place de l’Hôtel de Ville La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 02 76

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English :

For young audiences aged 4 and up.

L’événement 1,2,3 ciné en vacances ! Projection jeunesse Lafontaine fait son cinéma La Châtre a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Pays de George Sand