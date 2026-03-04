Visite guidée Les joyaux du Muséum Muséum d’Histoire naturelle d’Autun Autun

Visite guidée Les joyaux du Muséum Muséum d’Histoire naturelle d’Autun Autun mardi 14 juillet 2026.

Visite guidée Les joyaux du Muséum

Muséum d’Histoire naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 17:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :
2026-07-14 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25

Partez à la découverte des collections du muséum et des joyaux qu’elles recèlent, de la géologie à la Préhistoire en passant par les fascinants fossiles découverts autour d’Autun.   .

Muséum d’Histoire naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 09 15  museum@autun.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Les joyaux du Muséum

L’événement Visite guidée Les joyaux du Muséum Autun a été mis à jour le 2026-03-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

Prochains événements à Autun