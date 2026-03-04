Visite guidée Les joyaux du Muséum Muséum d’Histoire naturelle d’Autun Autun
Visite guidée Les joyaux du Muséum Muséum d’Histoire naturelle d’Autun Autun mardi 14 juillet 2026.
Visite guidée Les joyaux du Muséum
Muséum d’Histoire naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 17:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25
Partez à la découverte des collections du muséum et des joyaux qu’elles recèlent, de la géologie à la Préhistoire en passant par les fascinants fossiles découverts autour d’Autun. .
Muséum d’Histoire naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 09 15 museum@autun.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Les joyaux du Muséum
L’événement Visite guidée Les joyaux du Muséum Autun a été mis à jour le 2026-03-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)