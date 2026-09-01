Informations pratiques

Montpellier

VISITE GUIDÉE LES MISSIONS DE LA BANQUE DE FRANCE

98 ter Avenue de Lodeve Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez les missions de la Banque de France à travers différents stands consacrés à l’authentification des billets, aux services aux particuliers et aux entreprises, à l’éducation financière et budgétaire, ainsi qu’à la politique monétaire, à la stabilité financière, à la RSE, au climat et au recrutement.

Découvrez les missions de la Banque de France à travers différents stands consacrés à l’authentification des billets, aux services aux particuliers et aux entreprises, à l’éducation financière et budgétaire, ainsi qu’à la politique monétaire, à la stabilité financière, à la RSE, au climat et au recrutement.

Pour les plus jeunes, une fresque géante à colorier sera proposée.

Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00

Visite gratuite d’1h30 environ.

Sur réservation. .

98 ter Avenue de Lodeve Montpellier 34070 Hérault Occitanie

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English :

Learn about the Banque de France’s missions through various exhibits dedicated to banknote authentication, services for individuals and businesses, financial and budget education, as well as monetary policy, financial stability, corporate social responsibility, climate issues, and recruitment.

L’événement VISITE GUIDÉE LES MISSIONS DE LA BANQUE DE FRANCE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT MONTPELLIER