Visite guidée : Les pépites du patrimoine de Figeac, Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé, Figeac

Informations pratiques

Visite guidée : Les pépites du patrimoine de Figeac 19 et 20 septembre Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez quelques-uns des trésors artistiques de Figeac : salons du collège du Puy, abbatiale Saint-Sauveur, grande salle de l’hôtel de la Monnaie, hôtel du Viguier du Roy…

Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 46100 Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie Figeac est une commune française, sous-préfecture du département du Lot. Elle est également dans le causse de Gramat, le plus vaste et le plus sauvage des quatre causses du Quercy. Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le Célé, le Drauzou, le ruisseau de Planioles et par divers autres petits cours d’eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé de cinq zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique.

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© Gilles Tordjeman-Ville de Figeac