[Visite guidée] Les souterrains du château Musée de Dieppe Dieppe

Que cachent les souterrains du château? Oubliettes? Passages secrets?

Le long des entrailles du château, suivez le.a guide sur les traces de la longue histoire du monument historique.

⏱️Durée 1h30.

Accès difficile, bonne chaussures et bonne condition physique

☎️Réservation obligatoire par mail museededieppe@mairie-dieppe.fr ou par téléphone au 02 35 06 61 99

⚠️Attention La réservation ne sera validée qu’après confirmation de la part du Musée. .

Musée de Dieppe / Rue de Chastes Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr

