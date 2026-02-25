[Visite guidée] Les souterrains du château Musée de Dieppe Dieppe
[Visite guidée] Les souterrains du château Musée de Dieppe Dieppe samedi 2 mai 2026.
[Visite guidée] Les souterrains du château
Musée de Dieppe / Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:30:00
fin : 2026-07-04 16:00:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-07-04
Que cachent les souterrains du château? Oubliettes? Passages secrets?
Le long des entrailles du château, suivez le.a guide sur les traces de la longue histoire du monument historique.
⏱️Durée 1h30.
Accès difficile, bonne chaussures et bonne condition physique
☎️Réservation obligatoire par mail museededieppe@mairie-dieppe.fr ou par téléphone au 02 35 06 61 99
⚠️Attention La réservation ne sera validée qu’après confirmation de la part du Musée. .
Musée de Dieppe / Rue de Chastes Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Visite guidée] Les souterrains du château
L’événement [Visite guidée] Les souterrains du château Dieppe a été mis à jour le 2026-02-25 par Seine-Maritime Attractivité