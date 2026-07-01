Visite guidée : les souterrains du château, Musée de Dieppe, Dieppe

Informations pratiques

Visite guidée : les souterrains du château Samedi 19 septembre, 10h30, 16h00 Musée de Dieppe Seine-Maritime

Durée 1h30, prévoir chaussures de marche, accès difficile bonne condition physique nécessaire, la réservation ne sera validée qu’après confirmation du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Que cachent les souterrains du château? Oubliettes? Passages secrets?

Le long des entrailles du château, suivez le guide sur les traces de la longue histoire du monument historique.

⏱️Durée : 1h30.

Accès difficile, bonne chaussures et bonne condition physique

☎️Réservation obligatoire par mail : museededieppe@mairie-dieppe.fr ou par téléphone au 02 35 06 61 99

⚠️Attention : La réservation ne sera validée qu’après confirmation de la part du Musée.

Musée de Dieppe Rue des Chastes, 76200 Dieppe, France Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie 33235066199 https://www.dieppe.fr/mes-activites/la-culture/le-musee [{« type »: « email », « value »: « museededieppe@mairie-dieppe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 06 61 99 »}] [{« link »: « mailto:museededieppe@mairie-dieppe.fr »}] L’édifice précédent a été construit en 1188 et détruit en 1195.

Vers 1360 ont été construites les murailles de la ville, dont fait partie la tour nord-ouest. Une extension a été réalisée par Charles des Marets de 1435 à 1442. L’enceinte a été agrandie à partir de 1574, incluant l’ancienne église Saint-Rémi, puis vers 1625 en partie sud.

Le château a été acheté par la ville en 1903 ; il abrite le musée, dont l’extension a été réalisée en 1984 par Georges Duval. Parking intérieur, Rampe automobile, Rue de Chastes. Places réservées aux personnes en situation de handicap à l’intérieur du site Bus : Ligne 2, 3, 14, arrêt Sévigné – Distance : 400 m Gare de Dieppe : Distance : 1,1 km

Que cachent les souterrains du château? Oubliettes? Passages secrets?

© Erwan Lesné, visite 2 Les souterrains