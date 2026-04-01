Visite Guidée L’Homme et la pierre le géosite de Mollets PARKING DU GÉOSITE Doux

Doux

Visite Guidée L’Homme et la pierre le géosite de Mollets

PARKING DU GÉOSITE D738 Doux Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Présentation de l’ancienne carrière extraction de pierre à chaux en présence des membres du conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine.

Rendez-vous parking du géosite à 2 km de Thénezay, RD 738 direction Mirebeau. .

PARKING DU GÉOSITE D738 Doux 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86 contact@lhommeetlapierre.com

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English : Visite Guidée L’Homme et la pierre le géosite de Mollets

L’événement Visite Guidée L’Homme et la pierre le géosite de Mollets Doux a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine