Visite Guidée L’Homme et la pierre le géosite de Mollets PARKING DU GÉOSITE Doux
Visite Guidée L’Homme et la pierre le géosite de Mollets PARKING DU GÉOSITE Doux samedi 25 avril 2026.
Doux
Visite Guidée L’Homme et la pierre le géosite de Mollets
PARKING DU GÉOSITE D738 Doux Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Présentation de l’ancienne carrière extraction de pierre à chaux en présence des membres du conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine.
Rendez-vous parking du géosite à 2 km de Thénezay, RD 738 direction Mirebeau. .
PARKING DU GÉOSITE D738 Doux 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86 contact@lhommeetlapierre.com
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English : Visite Guidée L’Homme et la pierre le géosite de Mollets
L’événement Visite Guidée L’Homme et la pierre le géosite de Mollets Doux a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine