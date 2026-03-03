Visite guidée Manufacture Castex RDV Office de Tourisme Dax

Visite guidée Manufacture Castex

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

2026-04-23

Leur truc à eux c’est la plume…ou plutôt les plumes, celles des oies et canards gavés dans la région et avec lesquelles ils confectionnent couettes, oreillers et autres articles douillets. Visite d’une des plus anciennes entreprises de la ville.

Dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et d’écoute optimal, nous vous invitons à vous doter d’écouteurs ou d’un casque avec prise jack. Pour les visiteurs qui n’en possèdent pas l’Office de Tourisme en propose à la vente au prix de 1€. .

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

English : Visite guidée Manufacture Castex

Their thing is feathers…or rather feathers, those of geese and ducks fed in the region and with which they make quilts, pillows and other cozy items. Visit one of the oldest companies in the city.

