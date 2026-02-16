Visite guidée Manufacture de bérets Manufacture de bérets Orthez

Visite guidée Manufacture de bérets

Manufacture de bérets 4 rue de l’Horloge Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

10h à 12h et de 15h à 18h C’est dans une boutique en plein centre ville d’Orthez que Sara et Léa vous accueillent.

Passionnées par leur métier, elles fabriquent de bout en bout chaque béret, du fil écru de laine mérinos au produit fini le tricotage, le remaillage, le feutrage, le grattage, le tondage et les finitions. Dans leur atelier à Orthez, elles vous feront découvrir chaque étape de la fabrication du couvre-chef. Les bérets garantis 100 % artisanal sont vendus dans la boutique. .

Manufacture de bérets 4 rue de l’Horloge Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 20 60 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Manufacture de bérets

L’événement Visite guidée Manufacture de bérets Orthez a été mis à jour le 2026-02-15 par OT Coeur de Béarn