Visite guidée Sur la RN 151 Migé

Migé

Visite guidée

Sur la RN 151 Moulin de Migé Migé Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 14:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-16

Le moulin Dautin dit le moulin de Migé est le seul moulin à vent de Bourgogne encore en fonction. Construit en 1794 par la famille Dautin, il sera utilisé jusqu’en 1895. Il restera à l’abandon jusqu’à la décision de sa restauration en 1988. C’est le seul survivant des 84 moulins qui existaient dans l’Yonne. Après rénovation, le moulin a pu être ouvert au public le 20 mai 1994. Le moulin est en état de fonctionner et sa charpente de 15 tonnes, pivotante à 360°, fait tourner une meule de 2 tonnes, permettant de moudre 30 kg de farine. .

Sur la RN 151 Moulin de Migé Migé 89580 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 05 12 64 01 moulindemige@gmail.com

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English : Visite guidée

L’événement Visite guidée Migé a été mis à jour le 2026-06-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !