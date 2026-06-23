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Visite guidée Sur la RN 151 Migé

Visite guidée Sur la RN 151 Migé dimanche 19 juillet 2026.

Lieu
Sur la RN 151
Adresse
Moulin de Migé
Ville
89580 Migé
Département
Yonne
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Migé

Visite guidée

Sur la RN 151 Moulin de Migé Migé Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-07-19 2026-08-16

Le moulin Dautin dit le moulin de Migé est le seul moulin à vent de Bourgogne encore en fonction. Construit en 1794 par la famille Dautin, il sera utilisé jusqu’en 1895. Il restera à l’abandon jusqu’à la décision de sa restauration en 1988. C’est le seul survivant des 84 moulins qui existaient dans l’Yonne. Après rénovation, le moulin a pu être ouvert au public le 20 mai 1994. Le moulin est en état de fonctionner et sa charpente de 15 tonnes, pivotante à 360°, fait tourner une meule de 2 tonnes, permettant de moudre 30 kg de farine.   .

Sur la RN 151 Moulin de Migé Migé 89580 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 05 12 64 01  moulindemige@gmail.com

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English : Visite guidée

L’événement Visite guidée Migé a été mis à jour le 2026-06-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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