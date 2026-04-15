Visite guidée : moi, moche et musée, Musée des Beaux-arts, Rouen

Visite guidée : moi, moche et musée Samedi 23 mai, 19h45, 20h45, 21h45 Musée des Beaux-arts Seine-Maritime

Durée 30 min, 30 pers. max ou 15 pers. max pour visite en audiodescription, RDV salle des publics, contremarques à retirer à l’accueil du musée à partir de 19h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:45:00+02:00 – 2026-05-23T20:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:45:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Corps sculpturaux, profils grecs ou petits yeux cruels, quel physique faut-il pour figurer sur un tableau ? une visite toute en surprise.

Musée des Beaux-arts Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://mbarouen.fr https://www.facebook.com/rmmrouen/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/rmm_rouen/?hl=fr L’une des plus prestigieuses collections publiques de France qui réunit peintures, sculptures, dessins et objets d’art de toutes écoles, du XVe siècle à nos jours. Ensemble exceptionnel de peintures du XVIIe siècle. La première collection impressionniste de France hors de Paris. Le groupe de Puteaux ; L’abstraction. Cabinet d’arts graphiques riche de quelque huit mille feuilles, bénéficiant d’une réputation internationale. Entrée PMR par le 26 bis rue Lecanuet, dispositif Virtuoz pour les personnes porteuses d’handicap visuel disponible à l’accueil, sac de confort pour les personnes ayant un trouble du spectre autistique disponible à l’accueil.

Corps sculpturaux, profils grecs ou petits yeux cruels, quel physique faut-il pour figurer sur un tableau ? une visite toute en surprise.

© C. Lancien, C. Loisel / Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie