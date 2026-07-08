Visite guidée Mondo Minot + Découverte de poulailler du parc Château Chanorier Croissy-sur-Seine
mercredi 8 juillet 2026 · Château Chanorier · Croissy-sur-Seine
Informations pratiques
Croissy-sur-Seine
Visite guidée Mondo Minot + Découverte de poulailler du parc
Château Chanorier 12 Grande Rue Croissy-sur-Seine Yvelines
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
adulte accompagnant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Après la découverte guidée de l’exposition Mondo Minot, les enfants poursuivront leur aventure avec la découverte du poulailler du parc Chanorier.
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Château Chanorier 12 Grande Rue Croissy-sur-Seine 78290 Yvelines Île-de-France +33 1 30 15 08 41 chanorier@croissy.com
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English :
After the guided tour of the Mondo Minot exhibition, the children will continue their adventure by exploring the chicken coop at Chanorier Park.
L’événement Visite guidée Mondo Minot + Découverte de poulailler du parc Croissy-sur-Seine a été mis à jour le 2026-07-01 par Conseil Départemental des Yvelines