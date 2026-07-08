Visite guidée Mondo Minot + Découverte de poulailler du parc Château Chanorier Croissy-sur-Seine

Informations pratiques

Croissy-sur-Seine

Visite guidée Mondo Minot + Découverte de poulailler du parc

Château Chanorier 12 Grande Rue Croissy-sur-Seine Yvelines

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

adulte accompagnant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Après la découverte guidée de l’exposition Mondo Minot, les enfants poursuivront leur aventure avec la découverte du poulailler du parc Chanorier.

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Château Chanorier 12 Grande Rue Croissy-sur-Seine 78290 Yvelines Île-de-France +33 1 30 15 08 41 chanorier@croissy.com

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English :

After the guided tour of the Mondo Minot exhibition, the children will continue their adventure by exploring the chicken coop at Chanorier Park.

L’événement Visite guidée Mondo Minot + Découverte de poulailler du parc Croissy-sur-Seine a été mis à jour le 2026-07-01 par Conseil Départemental des Yvelines