Visite guidée : Monti’trésors, Bibliothèque Condorcet, Montivilliers
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Condorcet · Montivilliers
Informations pratiques
Visite guidée : Monti’trésors Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Bibliothèque Condorcet Seine-Maritime
Durée 1h, 20 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Saviez-vous qu’à la croisée des XIXe et XXe siècles, des journaux étaient imprimés ici, à Montivilliers ? En 2026, la bibliothèque de Montivilliers s’associe à la Bibliothèque nationale de France pour procéder à la mise en ligne de ses exemplaires conservés du « Journal de Montivilliers » et du « Nouvelliste de Montivilliers ».
À cette occasion, venez découvrir sur place ce patrimoine rare et fragile, conservé exclusivement à la bibliothèque Condorcet.
Bibliothèque Condorcet Rue Léon Gambetta, 76290 76930 Montivilliers Montivilliers 76290 Les Lombards Seine-Maritime Normandie 02 35 54 62 95 [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 30 96 10 »}]
Saviez-vous qu’à la croisée des XIXe et XXe siècles, des journaux étaient imprimés ici, à Montivilliers ? En 2026, la bibliothèque de Montivilliers s’associe à la Bibliothèque nationale de France à …
©BNF-Gallica
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