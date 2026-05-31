Visite guidée – Musée Montagut, Musée Montagut, Saint-Sauveur-de-Montagut

Visite guidée – Musée Montagut 19 et 20 septembre Musée Montagut Ardèche

Tarif réduit 4 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez au coeur de 200 ans d’histoire textile ardéchoise, du moulinage de la soie aux créations de la Maison Montagut. Un voyage fascinant entre savoir-faire ancestral et élégance contemporaine.

Musée Montagut 27 Grande Rue, 07190 Saint Sauveur de Montagut Saint-Sauveur-de-Montagut 07190 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 30 49 95 https://www.museemontagut.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61585363331093 Le Musée Montagut retrace l’histoire de la Maison et de son village ardéchois d’origine à travers cinq grandes étapes, des débuts du moulinage de la soie au XVIIIème siècle jusqu’à l’ouverture à l’international.

À travers des archives, des machines restaurées, des photographies, des témoignages et récits familiaux, le musée met en lumière les valeurs fondatrices de Maison Montagut : ancrage local, transmission, innovation textile et préservation des savoir-faire.

Les arches du bâtiment, inspirées des anciens moulinages ardéchois des XVIIIème et XIXème siècles, incarnent un véritable retour aux origines. Un lieu qui célèbre nos racines, nos savoir-faire et les femmes et les hommes qui ont façonné l’histoire de Maison Montagut. Parking, parking vélos, accessible PMR, boutique sur place

Plongez au coeur de 200 ans d’histoire textile ardéchoise, du moulinage de la soie aux créations de la Maison Montagut. Un voyage fascinant entre savoir-faire ancestral et élégance contemporaine. Musée Montagut

©Lucile Casanova