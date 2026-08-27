Visite guidée – Nantes durant la Première Guerre mondiale Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes
mercredi 11 novembre 2026 · Château des ducs de bretagne - musée d'histoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-11 14:30 – 16:00
Gratuit : non Tarif plein : 12€Tarifs réduits* :7,50€ : 18-25 ans – enseignants, carte famille nombreuse4€ : demandeurs d’emploi – bénéficiaires du RSA – personnes en situation de handicap et leur accompagnant – allocataires minimum vieillesse ou ASPA – anciens résistants, anciens combattants et grands invalides de guerre – cartes FDOTSI et ICOM – personnel du Ministère de la Culture et des Musées de France – journalistes – Pass du Voyage2,50€ : 7-17 ans – Carte Blanche, Pass musées, Pass NantesGratuit* : moins de 7 ans* Sur présentation d’un justificatifLien de l’événement ???? https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229229851908>mStepTracking=true Adulte
Cette visite guidée revient sur la façon dont Nantes et ses habitants ont vécu la Première Guerre mondiale.À partir des objets présentés dans le musée, la visite revient sur la mobilisation de la population pendant la Première Guerre mondiale et sur la manière dont le conflit a été vécu, au front comme à l’arrière.Horaires :-Samedi 7 novembre : 15h-Mercredi 11 novembre : 14h30-Dimanche 15 novembre : 11hPour adultes et adolescents à partir de 13 ans. Lien de l’événement ????https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229229851908>mStepTracking=true
Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 44000
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