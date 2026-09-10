Visite guidée nocturne/lecture théâtralisée, Parc de Notre-Dame-du-Dimanche, Saint-Bauzille-de-la-Sylve

Informations pratiques

Visite guidée nocturne/lecture théâtralisée Samedi 19 septembre, 20h30 Parc de Notre-Dame-du-Dimanche Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Le parc de Notre-Dame ouvre ses portes à la tombée de la nuit pour une découverte originale de son histoire et de son patrimoine.

La soirée débutera par une lecture théâtralisée proposée par la compagnie Rouge Garance, de Saint-Bauzille-de-la-Sylve. Elle retracera l’histoire du vigneron Auguste Arnaud et des apparitions survenues en 1873. Un micro-film viendra ensuite compléter ce récit historique.

La seconde partie de la soirée se poursuivra avec une visite guidée « au clair de lune », commentée par l’Association des Amis de Notre-Dame du Dimanche. Dès le coucher du soleil, ce parcours illuminé invitera le public à découvrir autrement les monuments et la beauté du parc, dans l’atmosphère particulière du crépuscule.

Parc de Notre-Dame-du-Dimanche 39 route de l’Apparition, 34230 Saint-Bauzille-de-la-Sylve. Saint-Bauzille-de-la-Sylve 34230 Hérault Occitanie 0467575137 https://www.mairie-stbauzilledelasylve.fr présence de parkings

Le Parc de Notre Dame ouvre ses portes pour une visite nocturne .

© Emilie Carriol