Visite guidée nocturne Paysages Saint-Lô
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Début : 2026-03-19 19:00:00
2026-03-19
Rendez-vous pour une visite guidée nocturne à 19h au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô !
Réservée aux détenteurs de la carte Licorne ( possibilité de l’acheter sur place)
Réservations au 02.33.72.52.55 ou musee@saint-lo.fr .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
English : Visite guidée nocturne Paysages
