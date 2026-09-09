Visite guidée « Patrimoine sous-marin, chefs d’œuvre en péril », La Tour de Sanary, Sanary-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · La Tour de Sanary · Sanary-sur-Mer
Informations pratiques
Visite guidée « Patrimoine sous-marin, chefs d’œuvre en péril » 19 et 20 septembre La Tour de Sanary Var
Limité à 15 personnes. Chaussures fermées obligatoires (tongs, claquettes et talons interdits)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Un plongeur archéologue vous explique les étapes de la protection, la sauvegarde et les bons gestes à adopter lors d’une trouvaille sous-marine qui, sortie de son milieu, peut entraîner des dégradations irréversibles…
La Tour de Sanary Place de la Tour 83110 Sanary Sanary-sur-Mer 83110 Beaucours Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 74 01 04 https://www.sanary-tourisme.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 74 01 04 »}, {« type »: « email », « value »: « info@sanary-tourisme.com »}] Édifée il y a plus de sept siècles,en 1300, la Tour offre, depuis son sommet, un panorama exceptionnel sur la ville et ses environs.
Elle est l’écrin de collections d’archéologie sous-marine (dépôt du DRASSM), dont un très rare squelette du 3° siècle av J-C découvert aux Embiez. Entrée libre.
Les talons, tongs et claquettes ne sont pas autorisés pour la sécurité des visiteurs. Nos amis les animaux ne sont pas admis
Accessible uniquement en visites accompagnées
toutes les 40 minutes et par groupe de 15 maximum
Un plongeur archéologue vous explique les étapes de la protection, la sauvegarde et les bons gestes à adopter lors d’une trouvaille sous-marine qui, sortie de son milieu, peut entraîner des…
©Sanary Tourisme
À voir aussi à Sanary-sur-Mer (Var)
- MARIO RAMSAMY CASINO DE SANARY SUR MER Sanary Sur Mer 19 septembre 2026
- Visite commentée du centre ancien de Sanary-sur-Mer, Visite du centre ancien de Sanary-sur-Mer, Sanary-sur-Mer 19 septembre 2026
- JEANNE CHERHAL – JEANNE CHERHAL ‘EN TOURNEE’ THEATRE GALLI Sanary Sur Mer 5 novembre 2026
- GAROU THEATRE GALLI Sanary Sur Mer 21 novembre 2026
- Messe anticipée de Noël Théâtre Galli Sanary-sur-Mer 24 décembre 2026