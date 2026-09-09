Visite guidée « Patrimoine sous-marin, chefs d’œuvre en péril », La Tour de Sanary, Sanary-sur-Mer

Informations pratiques

Visite guidée « Patrimoine sous-marin, chefs d’œuvre en péril » 19 et 20 septembre La Tour de Sanary Var

Limité à 15 personnes. Chaussures fermées obligatoires (tongs, claquettes et talons interdits)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Un plongeur archéologue vous explique les étapes de la protection, la sauvegarde et les bons gestes à adopter lors d’une trouvaille sous-marine qui, sortie de son milieu, peut entraîner des dégradations irréversibles…

La Tour de Sanary Place de la Tour 83110 Sanary Sanary-sur-Mer 83110 Beaucours Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 74 01 04 https://www.sanary-tourisme.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 74 01 04 »}, {« type »: « email », « value »: « info@sanary-tourisme.com »}] Édifée il y a plus de sept siècles,en 1300, la Tour offre, depuis son sommet, un panorama exceptionnel sur la ville et ses environs.

Elle est l’écrin de collections d’archéologie sous-marine (dépôt du DRASSM), dont un très rare squelette du 3° siècle av J-C découvert aux Embiez. Entrée libre.

Les talons, tongs et claquettes ne sont pas autorisés pour la sécurité des visiteurs. Nos amis les animaux ne sont pas admis

Accessible uniquement en visites accompagnées

toutes les 40 minutes et par groupe de 15 maximum

Un plongeur archéologue vous explique les étapes de la protection, la sauvegarde et les bons gestes à adopter lors d’une trouvaille sous-marine qui, sortie de son milieu, peut entraîner des…

©Sanary Tourisme