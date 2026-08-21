Visite guidée patrimoniale : du Parc Izadia aux vignes d’Anglet, Parc écologique Izadia, Anglet

Informations pratiques

Visite guidée patrimoniale : du Parc Izadia aux vignes d’Anglet Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00 Parc écologique Izadia Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur réservation. Jauge maximum : 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Au fil d’un parcours retraçant l’histoire et la biodiversité du parc Izadia, partez à la découverte d’une tradition ancestrale : le vin angloy. Le travail de l’association Les Vignes de Tuc a permis de réintroduire la culture de la vigne sur le sable dunaire, tout en contribuant à la stabilisation de l’arrière-littoral angloy.

Deux créneaux d’1h sont proposés, à 10h et à 11h. Vous pourrez ensuite poursuivre votre découverte du parc en autonomie.

Animation proposée par la Direction de l’Environnement et l’association Les Vignes de Tuc d’Anglet.

Lieu : Maison de l’Environnement, parc Izadia.

Gratuit, tout public, sur inscription. Annulé en cas de pluie.

Prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques, avec chaussures adaptées et coupe-vent.

Parc écologique Izadia 297 avenue de l’Adour, 64600 Anglet Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 57 17 48 [{« type »: « link », « value »: « https://environnement.anglet.fr/agenda/ »}] Le parc écologique Izadia est un espace naturel préservé. Une gestion scientifique est réalisée pour conserver la diversité et la richesse de sa faune et sa flore patrimoniales.

La Maison de l’environnement et du développement durable vous propose de découvrir le patrimoine naturel de la commune d’Anglet. A l’intérieur de la Maison de l’Environnement, une exposition vous permet d’en savoir plus. En milieu urbain cet espace naturel est également un lieu d’expression privilégié pour les artistes. Intégrées en pleines nature, les œuvres peuvent alors raconter une histoire.

Au fil d’un parcours retraçant l’histoire et la biodiversité du Parc Izadia, partez à la découverte d’une tradition ancestrale : le vin angloy. Le travail de l’association Les Vignes de Tuc, a permis…

©Mairie d’Anglet