Anglet

Marché nocturne

Esplanade des Gascons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Ne manquez pas votre rendez-vous shopping avec vue sur l’océan ! Dans un cadre exceptionnel, le long de la plage des Sables d’Or à la Chambre d’Amour, plus de 60 exposants vous invitent à découvrir produits artisanaux et créations locales.

Le marché nocturne propose bijoux, accessoires, décoration, gourmandises, vêtements, arts de la table et bien-être.

Véritable melting-pot, il rassemble commerçants d’Anglet, de Bayonne, des Landes et du Pays Basque une belle occasion de rencontrer des créateurs passionnés et de dénicher des trésors uniques. .

Esplanade des Gascons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Anglet a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Anglet