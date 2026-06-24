Balade nocturne Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet
jeudi 23 juillet 2026 · Maison de l'Environnement et Parc Izadia · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Balade nocturne
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:30:00
fin : 2026-07-23 23:15:00
Date(s) :
2026-07-23
Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris, faites l’expérience d’une balade nocturne en pleine nature. Une immersion dans le parc pour découvrir la vie de ses habitants nocturnes et notamment des chauves-souris.
Animé par la Direction de l’Environnement.
Dès 8 ans.
Prendre des vêtements chauds pour la nuit. .
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
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English : Balade nocturne
L’événement Balade nocturne Anglet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Anglet
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