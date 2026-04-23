Les Sunsets électroniques Plages des Sables d’Or Anglet

Anglet

Les Sunsets électroniques

Plages des Sables d’Or Avenue des Dauphins Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22 23:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Venez profiter de la plage et du coucher de soleil avec du bon son dans les oreilles !

Les Sunsets électroniques sont une série d’événements estivaux lors desquels des DJs locaux se produisent directement sur la plage, afin d’accompagner la descente de l’astre solaire dans l’océan avec de la musique électronique cool et groovy.

Préparez vos pique-niques, amenez votre famille et invitez vos amis, nul doute que Les Sunsets électroniques rythmeront votre été de la plus belle manière. .

Plages des Sables d’Or Avenue des Dauphins Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com

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English : Les Sunsets électroniques

L’événement Les Sunsets électroniques Anglet a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Anglet