Collecte de déchets sur la plage Plage des Sables d’Or Anglet jeudi 23 juillet 2026.

Anglet

Collecte de déchets sur la plage

Plage des Sables d’Or Avenue des Dauphins Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Le label Pavillon Bleu distingue chaque année les plages et les ports de plaisance qui mettent en œuvre une politique de tourisme respectueuse de l’environnement et des humains.

Venez participer à cet évènement éco responsable et sensibilisez-vous à la protection de l’océan et des plages grâce à une collecte des déchets orientée plus spécifiquement sur le tri et la valorisation des mégots de cigarettes.

Informez-vous également sur ces derniers.

Animé par l’association Tree6clope.

Tout public. .

Plage des Sables d’Or Avenue des Dauphins Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Collecte de déchets sur la plage

L’événement Collecte de déchets sur la plage Anglet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Anglet