Atelier de sensibilisation La protection de l’océan, commence avant la plage ! Plage des Sables d’Or Anglet
Atelier de sensibilisation La protection de l’océan, commence avant la plage ! Plage des Sables d’Or Anglet jeudi 23 juillet 2026.
Anglet
Atelier de sensibilisation La protection de l’océan, commence avant la plage !
Plage des Sables d’Or Avenue des Dauphins Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Crème solaire, parfum, lessive… et si ces produits du quotidien se retrouvaient dans l’océan ? Découvrez cet atelier sur les pollutions invisibles qui menacent la qualité de l’eau et les gestes simples pour agir à la source.
Explorez les liens entre nos habitudes quotidiennes et la qualité de l’eau et repartez avec des solutions concrètes pour réduire son empreinte.
Animé par l’association la Water Family.
Tout public. .
Plage des Sables d’Or Avenue des Dauphins Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr
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English : Atelier de sensibilisation La protection de l’océan, commence avant la plage !
L’événement Atelier de sensibilisation La protection de l’océan, commence avant la plage ! Anglet a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Anglet
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