Atelier de sensibilisation La protection de l’océan, commence avant la plage ! Plage des Sables d’Or Anglet jeudi 23 juillet 2026.

Anglet

Atelier de sensibilisation La protection de l’océan, commence avant la plage !

Plage des Sables d’Or Avenue des Dauphins Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Crème solaire, parfum, lessive… et si ces produits du quotidien se retrouvaient dans l’océan ? Découvrez cet atelier sur les pollutions invisibles qui menacent la qualité de l’eau et les gestes simples pour agir à la source.

Explorez les liens entre nos habitudes quotidiennes et la qualité de l’eau et repartez avec des solutions concrètes pour réduire son empreinte.

Animé par l’association la Water Family.

Tout public. .

Plage des Sables d’Or Avenue des Dauphins Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Atelier de sensibilisation La protection de l’océan, commence avant la plage !

L’événement Atelier de sensibilisation La protection de l’océan, commence avant la plage ! Anglet a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Anglet