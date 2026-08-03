Hockey sur glace Anglet Hormadi Boxers de Bordeaux Patinoire de La Barre Anglet
vendredi 21 août 2026 · Patinoire de La Barre · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Hockey sur glace Anglet Hormadi Boxers de Bordeaux
Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
L’Anglet Hormadi Pays Basque affronte les Boxers de Bordeaux, champions de France en titre, à l’occasion d’un match de préparation avant la reprise du championnat Synerglace Ligue Magnus.
Plus haut niveau du hockey sur glace français, la Synerglace Ligue Magnus réunit chaque saison les 12 meilleures équipes de l’hexagone. .
Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 37
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English : Hockey sur glace Anglet Hormadi Boxers de Bordeaux
L’événement Hockey sur glace Anglet Hormadi Boxers de Bordeaux Anglet a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Anglet
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