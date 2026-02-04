Festival des Chineurs Esplanade de Quintaou Anglet

Anglet

Festival des Chineurs

Esplanade de Quintaou Allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 09:00:00

fin : 2026-08-05 19:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Le Festival des Chineurs est le rendez-vous incontournable dans le Sud-Ouest, de tous les amoureux de brocante, d’antiquités et de décoration.

Chaque année, plus de 3500 visiteurs tournent et furètent autour des stands d’une centaine d’exposants professionnels de qualité sélectionnés par Agora Evénements et venus de toute la France.

Pour cette 25ème édition, pendant 2 jours, une grande variété d’objets anciens proposés par des connaisseurs passionnés sont exposés et révèlent leurs plus beaux secrets.

Des exposants de qualité mobilier industriel, design du 20ème siècle, vinyles, luminaires, gravures, peintures, bibelots, argenterie, vaisselle, cristallerie, faïences, bijoux fantaisie, art populaire, horlogerie, cartes postales, livres, meubles de métier, objets vintage, publicité, objets de garage, régionalisme…

Buvette et restauration sur place. .

Esplanade de Quintaou Allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 01 72 25 contact@agora-evenements.fr

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English : Festival des Chineurs

L’événement Festival des Chineurs Anglet a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Anglet