Don de sang Esplanade des Docteurs Gentilhe Anglet

Informations pratiques

Anglet

Don de sang

Esplanade des Docteurs Gentilhe Espace de l’Océan Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 15:00:00

fin : 2026-08-03 19:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Collecte de sang organisée par l’Etablissement Français du Sang. .

Esplanade des Docteurs Gentilhe Espace de l’Océan Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 800 74 41 00

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English : Don de sang

L’événement Don de sang Anglet a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Anglet