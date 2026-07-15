UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Anglet

Don de sang Esplanade des Docteurs Gentilhe Anglet

lundi 3 août 2026 · Esplanade des Docteurs Gentilhe · Anglet

Don de sang Esplanade des Docteurs Gentilhe Anglet

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Esplanade des Docteurs Gentilhe
Adresse
Espace de l'Océan
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Anglet

Don de sang

Esplanade des Docteurs Gentilhe Espace de l’Océan Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 15:00:00
fin : 2026-08-03 19:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Collecte de sang organisée par l’Etablissement Français du Sang.   .

Esplanade des Docteurs Gentilhe Espace de l’Océan Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 800 74 41 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Don de sang

L’événement Don de sang Anglet a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Anglet

À voir aussi à Anglet (Pyrénées-Atlantiques)