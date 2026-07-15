AGENDA · Anglet
Don de sang Esplanade des Docteurs Gentilhe Anglet
lundi 3 août 2026 · Esplanade des Docteurs Gentilhe · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Don de sang
Esplanade des Docteurs Gentilhe Espace de l’Océan Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 15:00:00
fin : 2026-08-03 19:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Collecte de sang organisée par l’Etablissement Français du Sang. .
Esplanade des Docteurs Gentilhe Espace de l’Océan Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 800 74 41 00
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English : Don de sang
L’événement Don de sang Anglet a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Anglet
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