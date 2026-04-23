Visite des postes de secours des plages Plage de la Madrague Anglet
Visite des postes de secours des plages Plage de la Madrague Anglet mardi 4 août 2026.
Anglet
Visite des postes de secours des plages
Plage de la Madrague Avenue de la Madrague Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 11:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Dans la peau des sauveteurs
Plongez dans le quotidien des sauveteurs en visitant les postes de secours d’Anglet avec l’un d’eux.
Partez à la rencontre de ces ambassadeurs du littoral qui veillent chaque jour à la sécurité des baigneurs.
Au programme
– Visite des locaux et découverte de l’histoire de la surveillance des plages d’Anglet.
– Présentation du matériel pédagogique et des équipements de secours.
– Explications sur les dangers de l’océan, les panneaux d’information et les particularités du littoral angloy digues, rouleaux de bord, influence de l’Adour…
– Ouverture du poste de secours et choix en direct de la zone de baignade.
– Initiation aux bons réflexes de baignade et aux écogestes à adopter.
Une immersion passionnante qui pourrait susciter des vocations pour le métier de sauveteur, alliant connaissance de l’océan, sens de l’observation et maîtrise des gestes de secours. .
Plage de la Madrague Avenue de la Madrague Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 reservation@anglet-cotebasque.com
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English : Visite des postes de secours des plages
L’événement Visite des postes de secours des plages Anglet a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Anglet
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