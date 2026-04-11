Visite guidée Périgueux Secrets et potins les petites histoires de Périgueux Office de Tourisme Destination Périgueux Périgueux
Visite guidée Périgueux Secrets et potins les petites histoires de Périgueux Office de Tourisme Destination Périgueux Périgueux lundi 13 avril 2026.
Périgueux
Visite guidée Périgueux Secrets et potins les petites histoires de Périgueux
Office de Tourisme Destination Périgueux 9B Place du Coderc Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 10:30:00
fin : 2026-04-13 12:00:00
Date(s) :
2026-04-13
Suivez deux comédiens déjantés pour une balade où l’histoire devient spectacle. Buffalo Bill à Périgueux ? Un abbé célébrant la messe sur un tonneau de Monbazillac ? Découvrez ces anecdotes incroyables en arpentant la ville. Une visite théâtrale et interactive où chaque coin de rue cache une surprise. Préparez-vous à être surpris, amusé… et peut-être même mis à contribution !
Durée 1h30
Rendez-vous 9 bis place du Coderc Office de tourisme Destination Périgueux .
Office de Tourisme Destination Périgueux 9B Place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
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English : Visite guidée Périgueux Secrets et potins les petites histoires de Périgueux
L’événement Visite guidée Périgueux Secrets et potins les petites histoires de Périgueux Périgueux a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Communal de Périgueux
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