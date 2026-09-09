Visite guidée Peurs, contes et légendes Troyes
samedi 31 octobre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Visite guidée Peurs, contes et légendes
RDV à Troyes La Champagne Tourisme Troyes Aube
Tarif : 12 – 12 – 12 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 15:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Diables, monstres et dragons seront au rendez-vous… laissez-vous surprendre par la magie de cette visite !
Visite guidée déconseillée au jeune public.
Réservation conseillée (nombre de places limité). .
RDV à Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70
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English :
L’événement Visite guidée Peurs, contes et légendes Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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