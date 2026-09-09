Informations pratiques

Troyes

Visite guidée Peurs, contes et légendes

RDV à Troyes La Champagne Tourisme Troyes Aube

Tarif : 12 – 12 – 12 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 15:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Diables, monstres et dragons seront au rendez-vous… laissez-vous surprendre par la magie de cette visite !



Visite guidée déconseillée au jeune public.

Réservation conseillée (nombre de places limité). .

RDV à Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70

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English :

L’événement Visite guidée Peurs, contes et légendes Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne