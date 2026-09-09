UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Troyes

Visite guidée Peurs, contes et légendes Troyes

samedi 31 octobre 2026 · Troyes

Visite guidée Peurs, contes et légendes Troyes

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
RDV à Troyes La Champagne Tourisme
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Troyes

Visite guidée Peurs, contes et légendes

RDV à Troyes La Champagne Tourisme Troyes Aube

Tarif : 12 – 12 – 12 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 15:30:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

Diables, monstres et dragons seront au rendez-vous… laissez-vous surprendre par la magie de cette visite !

Visite guidée déconseillée au jeune public.
Réservation conseillée (nombre de places limité).   .

RDV à Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée Peurs, contes et légendes Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

À voir aussi à Troyes (Aube)