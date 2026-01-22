Visite guidée Plongez dans l’histoire d’Exmes Gouffern en Auge

Visite guidée Plongez dans l’histoire d’Exmes

Exmes

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-10 15:30:00

2026-05-09

Visites guidées gratuites du 11 avril au 30 juin, plongez dans l’histoire d’Exmes !

Le patrimoine et l’art seront à l’honneur à Exmes durant les mois à venir. L’association Exmes d’Hier et d’Aujourd’hui propose un programme riche pour les habitants et les visiteurs.

> Durée 1h30

> Uniquement sur réservation au 06 85 66 50 67 .

Exmes Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 6 85 66 50 67

