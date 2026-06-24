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Visite guidée Plongez dans l’histoire d’Exmes Gouffern en Auge

Visite guidée Plongez dans l’histoire d’Exmes Gouffern en Auge samedi 29 août 2026.

Adresse
Exmes
Ville
61310 Gouffern en Auge
Département
Orne
Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Gouffern en Auge

Visite guidée Plongez dans l’histoire d’Exmes

Exmes Gouffern en Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29 15:30:00

Date(s) :
2026-08-29

Le patrimoine et l’art seront à l’honneur à Exmes durant les mois à venir. L’association Exmes d’hier et d’aujourd’hui propose un programme riche pour les habitants et les visiteurs

Visites guidées gratuites.
Tous les week-ends du 1er juillet au 1 aoît 2026, plongez dans l’histoire d’Exmes !

– Durée 1h0
– Uniquement sur réservation au 06 85 66 50 67   .

Exmes Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 6 85 66 50 67 

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English : Visite guidée Plongez dans l’histoire d’Exmes

L’événement Visite guidée Plongez dans l’histoire d’Exmes Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-06-24 par Terres d’Argentan Intercom

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