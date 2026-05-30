Visite guidée Plongez dans l’histoire et le patrimoine d’Exmes Gouffern en Auge
Visite guidée Plongez dans l’histoire et le patrimoine d’Exmes Gouffern en Auge dimanche 6 septembre 2026.
Gouffern en Auge
Visite guidée Plongez dans l’histoire et le patrimoine d’Exmes
Exmes Gouffern en Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:00:00
fin : 2026-09-06 15:30:00
Date(s) :
2026-09-06
Partez à la découverte d’Exmes avec l’association Exmes d’Hier et d’Aujourd’hui ! Une visite guidée pour explorer les richesses de notre patrimoine et les pages de notre histoire locale. .
Exmes Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 6 85 66 50 67
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English : Visite guidée Plongez dans l’histoire et le patrimoine d’Exmes
L’événement Visite guidée Plongez dans l’histoire et le patrimoine d’Exmes Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-05-30 par Terres d’Argentan Intercom
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