Visite guidée Plongez dans l’histoire et le patrimoine d’Exmes Gouffern en Auge
Visite guidée Plongez dans l’histoire et le patrimoine d’Exmes Gouffern en Auge samedi 12 septembre 2026.
Gouffern en Auge
Visite guidée Plongez dans l’histoire et le patrimoine d’Exmes
Exmes Gouffern en Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 15:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Partez à la découverte d’Exmes avec l’association Exmes d’Hier et d’Aujourd’hui ! Une visite guidée pour explorer les richesses de notre patrimoine et les pages de notre histoire locale. .
Exmes Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 6 85 66 50 67
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English : Visite guidée Plongez dans l’histoire et le patrimoine d’Exmes
L’événement Visite guidée Plongez dans l’histoire et le patrimoine d’Exmes Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-05-30 par Terres d’Argentan Intercom
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