Visite guidée Plongez dans l’histoire et le patrimoine d’Exmes Gouffern en Auge samedi 24 octobre 2026.

Gouffern en Auge

Visite guidée Plongez dans l’histoire et le patrimoine d’Exmes

Exmes Gouffern en Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-24 15:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Partez à la découverte d’Exmes avec l’association Exmes d’Hier et d’Aujourd’hui ! Une visite guidée pour explorer les richesses de notre patrimoine et les pages de notre histoire locale. .

Exmes Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 6 85 66 50 67

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English : Visite guidée Plongez dans l’histoire et le patrimoine d’Exmes

L’événement Visite guidée Plongez dans l’histoire et le patrimoine d’Exmes Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-05-30 par Terres d’Argentan Intercom