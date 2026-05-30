Gouffern en Auge

Visite guidée Plongez dans l’histoire et le patrimoine d’Exmes

Exmes Gouffern en Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 14:00:00

fin : 2026-10-31 15:30:00

Date(s) :

2026-10-31

Partez à la découverte d’Exmes avec l’association Exmes d’Hier et d’Aujourd’hui ! Une visite guidée pour explorer les richesses de notre patrimoine et les pages de notre histoire locale. .

Exmes Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 6 85 66 50 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Plongez dans l’histoire et le patrimoine d’Exmes

L’événement Visite guidée Plongez dans l’histoire et le patrimoine d’Exmes Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-05-30 par Terres d’Argentan Intercom