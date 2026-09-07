Visite guidée : promenade guidée au jardin, Musée Christian Dior, Granville
samedi 19 septembre 2026 · Musée Christian Dior · Granville
Informations pratiques
Visite guidée : promenade guidée au jardin Samedi 19 septembre, 11h00 Musée Christian Dior Manche
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Visite d’une heure guidée par Brigitte Richart, conservatrice du Musée Christian Dior, et Laura Guérif, responsable des espaces verts de la Ville de Granville. Cette promenade vous permettra de comprendre comment Christian Dior et sa mère ont façonné et aménagé leur jardin familial et comment le service des espaces verts conçoit et entretient aujourd’hui ce jardin devenu public en 1938.
Rendez-vous à l’entrée du Jardin Christian Dior (1 rue d’Estouteville, 50400 Granville)
Musée Christian Dior 1 Rue d’Estouteville, 50400 Granville, France Granville 50400 Manche Normandie 0233614821 http://www.musee-dior-granville.com Hommage à Christian Dior à travers chaque pièce de la villa, décorées par des amis, des robes, des parfums, des dessins, des maquettes de costumes. Des portraits de familles et des photographies anciennes évoquent le climat des « années Dior » et des expositions différentes chaque année.
Horticulture et Histoire se complètent au cours de cette visite d’une heure guidée par Brigitte Richart, conservatrice du Musée Christian Dior, et Laura Guérif, responsable des espaces verts de la de…
© Benoit Croisy, coll. Ville de Granville
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