Visite guidée > Raconte-nous Villedieu et son histoire Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Découvrez la riche et surprenante histoire de Villedieu-les-Poêles, ancienne commanderie prospère au Moyen-Âge devenue cité du cuivre. L’architecture de la ville, épargnée des bombardements de 1944, témoigne de l’activité artisanale présente dès le 13e siècle avec les dinandiers puis les fondeurs et les dentellières. Le guide vous expliquera aussi les liens persistants entre la ville et l’ordre de Malte.

Départ de l’Office de tourisme à 14h30.

Durée 1h30.

Infos et réservation 02 33 61 05 69. .

