Informations pratiques

Aramits

Visite guidée rivière Grotte de la Verna Spécial Fête des bergers

Ecole d’Aramits Aramits Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-18 17:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Un autocar au départ d’Aramits vous conduira jusqu’à Sainte-Engrâce pour vivre une expérience inoubliable au cœur du massif de la Pierre Saint-Martin.

Découvrez la plus grande salle souterraine du monde accessible à tous les publics. Guidé à travers un tunnel de 660 mètres, vous serez émerveillé par les dimensions exceptionnelles de cette immense cavité et par l’incroyable histoire de son exploration.

La visite se prolonge jusqu’à la rivière souterraine, accessible par un escalier taillé dans la roche. Depuis les passerelles, profitez d’un panorama unique sur la salle de la Verna et marchez sur les traces des premiers explorateurs arrivés ici en 1953.

Une sortie exceptionnelle à ne pas manquer pendant la Fête des Bergers !

Informations pratiques

– Prévoir des vêtements chauds, et chaussures fermées, il fait 5°C à l’intérieur de la grotte.

Âge minimum 7 ans .

Ecole d’Aramits Aramits 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 00

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English : Visite guidée rivière Grotte de la Verna Spécial Fête des bergers

L’événement Visite guidée rivière Grotte de la Verna Spécial Fête des bergers Aramits a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn