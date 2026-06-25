Roquefort

Visite guidée Roquefort, 1000 ans d’histoires sans en faire un fromage !

Place du Soleil d’Or Roquefort Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 17:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-06

Bâtie sur un site rocheux, la jolie ville de Roquefort est située sur un des chemins de St Jacques, celui de Vézelay. Dominée par une église forteresse, elle est baignée par la Douze et l’Estampon.

Bâtie sur un site rocheux, la jolie ville de Roquefort est située sur un des chemins de St Jacques, celui de Vézelay. Dominée par une église forteresse, elle est baignée par la Douze et l’Estampon. La vieille ville offre un patrimoine riche en histoire et parcourir ces ruelles avec un guide vous fera découvrir de savoureux détails. Ses arènes, en bois, inscrites à l’inventaire des Monuments Historiques, sont incontournables (ouvertes à la visite tout l’été le samedi matin).

Pas de fromage au menu mais un festival de saveurs locales à découvrir chez notre caviste Au Gré des Vignes by dsv .

Les départs de visite se font sur réservation sous réserve d’un minimum de 10 participants. .

Place du Soleil d’Or Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 40 31

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English : Visite guidée Roquefort, 1000 ans d’histoires sans en faire un fromage !

Built on a rocky site, the pretty town of Roquefort is located on one of the roads to St Jacques, that of Vézelay. Dominated by a fortress church, it is bathed by the Douze and the Estampon.

L’événement Visite guidée Roquefort, 1000 ans d’histoires sans en faire un fromage ! Roquefort a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Landes d’Armagnac