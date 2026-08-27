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AGENDA · Roscoff

Visite guidée Roscoff Roscoff

vendredi 28 août 2026 · Roscoff

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Rue Colonnel de Lannurien
Ville
29680 Roscoff
Département
Finistère
Tarif

Roscoff

Visite guidée de Roscoff

Quai Neuf Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 14:30:00
fin : 2026-08-28 16:30:00

Date(s) :
2026-08-28

Évoquer les corsaires et les oignons c’est bien mais Roscoff a plus à offrir. Trois ports tournés vers le large, où le commerce, la recherche et les voyages ont laissé des traces. Architecture, histoire maritime, station balnéaire avant l’heure ; tout s’explique sur place. Une visite guidée pour comprendre comment cette petite ville a compté bien au-delà de la Bretagne.   .

Quai Neuf Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 63 36 03 94 

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English :

L’événement Visite guidée de Roscoff Roscoff a été mis à jour le 2026-08-05 par OT BAIE DE MORLAIX

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