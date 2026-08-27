Visite guidée Roscoff Roscoff
vendredi 28 août 2026 · Roscoff
Informations pratiques
Roscoff
Visite guidée de Roscoff
Quai Neuf Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 14:30:00
fin : 2026-08-28 16:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Évoquer les corsaires et les oignons c’est bien mais Roscoff a plus à offrir. Trois ports tournés vers le large, où le commerce, la recherche et les voyages ont laissé des traces. Architecture, histoire maritime, station balnéaire avant l’heure ; tout s’explique sur place. Une visite guidée pour comprendre comment cette petite ville a compté bien au-delà de la Bretagne. .
Quai Neuf Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 63 36 03 94
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English :
L’événement Visite guidée de Roscoff Roscoff a été mis à jour le 2026-08-05 par OT BAIE DE MORLAIX
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