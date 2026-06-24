Visite guidée Samedi 25 juillet à 17h30 Exposition Lumières Françaises de la cour de Versailles à Aiguillon Cité Scolaire Stendhal Aiguillon samedi 25 juillet 2026.

Aiguillon

Visite guidée Samedi 25 juillet à 17h30 Exposition Lumières Françaises de la cour de Versailles à Aiguillon

Cité Scolaire Stendhal Allée Charles de Gaulle Aiguillon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 17:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Exposition Lumières Françaises de la cour de Versailles à Aiguillon

Visite guidée samedi 25 juillet à 17h30, avec Alain Paraillous (écrivain). .

Cité Scolaire Stendhal Allée Charles de Gaulle Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 60 12 mairie@ville-aiguillon.fr

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English : Visite guidée Samedi 25 juillet à 17h30 Exposition Lumières Françaises de la cour de Versailles à Aiguillon

L’événement Visite guidée Samedi 25 juillet à 17h30 Exposition Lumières Françaises de la cour de Versailles à Aiguillon Aiguillon a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas