Visite guidée Dimanche 26 juillet à 17h30 Exposition Lumières Françaises de la cour de Versailles à Aiguillon Cité Scolaire Stendhal Aiguillon
Visite guidée Dimanche 26 juillet à 17h30 Exposition Lumières Françaises de la cour de Versailles à Aiguillon Cité Scolaire Stendhal Aiguillon dimanche 26 juillet 2026.
Aiguillon
Visite guidée Dimanche 26 juillet à 17h30 Exposition Lumières Françaises de la cour de Versailles à Aiguillon
Cité Scolaire Stendhal Allée Charles de Gaulle Aiguillon Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Exposition Lumières Françaises de la cour de Versailles à Aiguillon
Visite guidée samedi 26 juillet à 17h30, avec Alain Paraillous (écrivain). .
Cité Scolaire Stendhal Allée Charles de Gaulle Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 60 12 mairie@ville-aiguillon.fr
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English : Visite guidée Dimanche 26 juillet à 17h30 Exposition Lumières Françaises de la cour de Versailles à Aiguillon
L’événement Visite guidée Dimanche 26 juillet à 17h30 Exposition Lumières Françaises de la cour de Versailles à Aiguillon Aiguillon a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas
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