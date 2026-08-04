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AGENDA · Saint-Marcouf

Visite guidée semi-nocturne Saint-Marcouf

mardi 4 août 2026 · Saint-Marcouf

Visite guidée semi-nocturne Saint-Marcouf

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Batterie de Crisbecq
Ville
50310 Saint-Marcouf
Département
Manche
Tarif

Saint-Marcouf

Visite guidée semi-nocturne

Batterie de Crisbecq Saint-Marcouf Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

La batterie de Crisbecq est un site-clé du D-Day d’où a été tiré le premier coup de canon à l’aube du 6 juin 1944. Découvrez 22 blockhaus souterrains aménagés de la plus puissante batterie d’artillerie des plages du Débarquement. À travers un complexe de tranchées et tunnels, plongez dans l’atmosphère d’un village abritant une garnison de 400 soldats, au cœur de la bataille de Normandie.   .

Batterie de Crisbecq Saint-Marcouf 50310 Manche Normandie +33 9 82 57 61 92 

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English : Visite guidée semi-nocturne

L’événement Visite guidée semi-nocturne Saint-Marcouf a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Baie du Cotentin

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