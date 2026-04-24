Visite guidée sensible du jardin : toucher avec les yeux, Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine, Rouen
Visite guidée sensible du jardin : toucher avec les yeux, Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine, Rouen vendredi 5 juin 2026.
Visite guidée sensible du jardin : toucher avec les yeux 5 et 7 juin Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine Seine-Maritime
Durée 1h30.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00
Cette visite guidée met à l’honneur la vue et permet une découverte sensorielle du jardin de plantes médicinales, tinctoriales et condimentaires. La visite sera l’occasion d’une observation botanique et poétique du jardin et des astuces visuelles pour reconnaître les plantes seront données.
Par Karen Yvan et Marie-Laure Gianetti.
Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine 51 Rue de Lecat, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie 0276303990 https://musees-rouen-normandie.fr/fr [{« type »: « email », « value »: « publics5@musees-rouen-normandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 76 30 39 90 »}] Jardin de plantes médicinale, tinctoriales et aromatiques que l’on peut découvrir grâce à l’application Smart jardin.
Cette visite guidée met à l’honneur la vue et permet une découverte sensorielle du jardin de plantes médicinales, tinctoriales et condimentaires. La visite sera l’occasion d’une observation botanique…
© Métropole Rouen Normandie
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