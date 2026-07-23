Informations pratiques

Saint-Georges-de-Montclard

Visite guidée St Georges de Montclard Une histoire de charmes

Saint-Georges-de-Montclard Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Visite guidée

Visite du village de St Georges de Montclard Une histoire de charmes , durée 1h30.

10 €/ad, 5 €/enf +12 ans.

17h30, devant le château. Sur réservation.

Graine des sens 06 20 23 53 60 .

Saint-Georges-de-Montclard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 23 53 60

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English : Visite guidée St Georges de Montclard Une histoire de charmes

L’événement Visite guidée St Georges de Montclard Une histoire de charmes Saint-Georges-de-Montclard a été mis à jour le 2026-07-23 par Vallée de l’Isle en Périgord