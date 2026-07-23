Visite guidée St Georges de Montclard Une histoire de charmes Saint-Georges-de-Montclard
mardi 11 août 2026 · Saint-Georges-de-Montclard
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Montclard
Visite guidée St Georges de Montclard Une histoire de charmes
Saint-Georges-de-Montclard Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Visite guidée
Visite du village de St Georges de Montclard Une histoire de charmes , durée 1h30.
10 €/ad, 5 €/enf +12 ans.
17h30, devant le château. Sur réservation.
Graine des sens 06 20 23 53 60 .
Saint-Georges-de-Montclard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 23 53 60
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English : Visite guidée St Georges de Montclard Une histoire de charmes
L’événement Visite guidée St Georges de Montclard Une histoire de charmes Saint-Georges-de-Montclard a été mis à jour le 2026-07-23 par Vallée de l’Isle en Périgord
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