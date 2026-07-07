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AGENDA · Saint-Brieuc

Visite Guidée Street-Art et Patrimoine au Coeur de l’Europe Rue de Genève Saint-Brieuc

mardi 21 juillet 2026 · Rue de Genève · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue de Genève
Adresse
Devant le Cocci Market
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Brieuc

Visite Guidée Street-Art et Patrimoine au Coeur de l’Europe

Rue de Genève Devant le Cocci Market Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-08-27

Déambulation dans le quartier de l’Europe, autour des fresques murales urbaines et de l’histoire du secteur.
Rendez-vous devant le centre social La Ruche, rue de l’Hirondelle.
Tout public. Sur inscription auprès des Archives Municipales.   .

Rue de Genève Devant le Cocci Market Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 79 

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English :

L’événement Visite Guidée Street-Art et Patrimoine au Coeur de l’Europe Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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