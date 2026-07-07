Visite Guidée Street-Art et Patrimoine au Coeur de l’Europe Rue de Genève Saint-Brieuc
mardi 21 juillet 2026 · Rue de Genève · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Visite Guidée Street-Art et Patrimoine au Coeur de l’Europe
Rue de Genève Devant le Cocci Market Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 12:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-27
Déambulation dans le quartier de l’Europe, autour des fresques murales urbaines et de l’histoire du secteur.
Rendez-vous devant le centre social La Ruche, rue de l’Hirondelle.
Tout public. Sur inscription auprès des Archives Municipales. .
Rue de Genève Devant le Cocci Market Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 79
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English :
L’événement Visite Guidée Street-Art et Patrimoine au Coeur de l’Europe Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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