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AGENDA · Chessy-les-Prés

Visite guidée sur l’eau : douves et puits séculaires, Les Jardins de Bois Gérard, Chessy-les-Prés

samedi 19 septembre 2026 · Les Jardins de Bois Gérard · Chessy-les-Prés

Visite guidée sur l’eau : douves et puits séculaires, Les Jardins de Bois Gérard, Chessy-les-Prés

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Les Jardins de Bois Gérard
Adresse
Bois Gérard, 10130 Chessy-les-Prés
Ville
10130 Chessy-les-Prés
Département
Aube
Tarif
Places limitées à 25 personnes par visite

Visite guidée sur l’eau : douves et puits séculaires 19 et 20 septembre Les Jardins de Bois Gérard Aube

Places limitées à 25 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée.

Les Jardins de Bois Gérard Bois Gérard, 10130 Chessy-les-Prés Chessy-les-Prés 10130 Aube Grand Est 06 07 02 97 02 Lieu-dit de 850 ans d’histoire, Bois Gérard comprend plusieurs bâtiments, dont un pigeonnier avec environ 1000 boulins à découvrir avec un guide.
La chapelle de Bois Gérard, Notre-Dame des Anges, a été construite vers 1815 par Monsieur Truchy de la Hupproye. Accès au site par la D22. Parking sur place.
Visite guidée

Valentina Vitale Delaoutre

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