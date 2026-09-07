Visite guidée sur l’eau : douves et puits séculaires, Les Jardins de Bois Gérard, Chessy-les-Prés
samedi 19 septembre 2026 · Les Jardins de Bois Gérard · Chessy-les-Prés
Informations pratiques
Visite guidée sur l’eau : douves et puits séculaires 19 et 20 septembre Les Jardins de Bois Gérard Aube
Places limitées à 25 personnes par visite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite guidée.
Les Jardins de Bois Gérard Bois Gérard, 10130 Chessy-les-Prés Chessy-les-Prés 10130 Aube Grand Est 06 07 02 97 02 Lieu-dit de 850 ans d’histoire, Bois Gérard comprend plusieurs bâtiments, dont un pigeonnier avec environ 1000 boulins à découvrir avec un guide.
La chapelle de Bois Gérard, Notre-Dame des Anges, a été construite vers 1815 par Monsieur Truchy de la Hupproye. Accès au site par la D22. Parking sur place.
Visite guidée
Valentina Vitale Delaoutre
À voir aussi à Chessy-les-Prés (Aube)
- Exposition d’un inventaire botanique, Les Jardins de Bois Gérard, Chessy-les-Prés 18 septembre 2026
- Visite guidée d’un pigeonnier, Les Jardins de Bois Gérard, Chessy-les-Prés 18 septembre 2026
- Découvrez les 850 ans d’histoire d’un domaine sous forme de fresque historique, Les Jardins de Bois Gérard, Chessy-les-Prés 18 septembre 2026
- Visite guidée d’une chapelle XIXe, Les Jardins de Bois Gérard, Chessy-les-Prés 19 septembre 2026