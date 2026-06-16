Visite guidée Sur les pas de l’architecte Louis Lagrange Soorts-Hossegor
Visite guidée Sur les pas de l’architecte Louis Lagrange Soorts-Hossegor jeudi 6 août 2026.
Soorts-Hossegor
Visite guidée Sur les pas de l’architecte Louis Lagrange
Soorts-Hossegor Landes
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Sur les pas de l’architecte Louis Lagrange par Kevin Laussu.
Homme d’Art et de goût, Lagrange est incontestablement l’architecte le plus singulier de l’Hossegor des Années Folles. Ses œuvres sophistiquées et haut de gamme sont représentatives de l’âge d’or de la station.
Jeudi 6 août
10h 12h
Rendez-vous Office de Tourisme d’Hossegor
Réservation en ligne ou à l’Office de Tourisme d’Hossegor .
Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00 tourisme@hossegor.fr
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English : Visite guidée Sur les pas de l’architecte Louis Lagrange
In the Footsteps of Architect Louis Lagrange by Kevin Laussu.
L’événement Visite guidée Sur les pas de l’architecte Louis Lagrange Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Hossegor
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